Умер диктор ЦСКА Игорь Плешаков

Умер диктор ЦСКА Игорь Плешаков
Комментарии

В возрасте 56 лет ушёл из жизни диктор ЦСКА Игорь Плешаков. Об этом сообщила пресс-служба московской команды. Он работал на домашних матчах армейцев в течение 21 года, а также выступал в качестве диктора на играх сборной России и хоккейного «Динамо».

«Выдающийся голос Игоря более 20 лет звучал на матчах нашей команды, являясь знаковым для разных поколений болельщиков. В наших сердцах навсегда останется его голос и, конечно, знаменитая фраза: «И помните, что вы — самые лучшие болельщики в мире!» ПФК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.

Сообщается, что матчу с «Пари НН» в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги 31 октября будут предшествовать мероприятия в память об Игоре Плешакове, а сама игра начнётся с минуты молчания. Информацию о церемонии прощания клуб сообщит дополнительно.

