«Нас спас счастливый случай». Виктор Гусев рассказал о теракте в «Крокусе»

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал о теракте в «Крокусе». В момент страшной трагедии комментатор вместе с женой находился в торговом центре. Он рассказал, что их спасла администратор София Майер.

Виктор Гусев и София Майер

«На одном из своих дисков «Пикник» решил записать «Полюшко-поле» сразу в двух вариантах — традиционном и почти под Led Zeppelin. А слова этой песни написал мой дедушка — Виктор Гусев. Они прислали ко мне своего агента, подписать договор, а я ответил: «Ребята, вы моя любимая группа — берите и исполняйте». С тех пор мы подружились. Мне повезло, что «Пикник» прислал приглашение на тот концерт в ложу. Я бы в любом случае на него пошёл, а в зале с нами что угодно могло случиться. Сейчас понимаю, что нас спас счастливый случай.

Я предлагал жене ехать в «Крокус» на такси. В этом случае мы бы спокойно пошли в фойе — выпить пива или вина. И совершенно точно оказались бы в эпицентре этого кошмара. Но Оля настояла на том, чтобы ехать на нашей машине. В другой ситуации мы бы никогда не пошли в зал за полчаса — тем более сам «Пикник» нас предупредил, что начало концерта, как всегда, минут на 20 задержится. А тут жена за рулём, я из солидарности пить не стал. Мы немного постояли в фойе и аж минут за 40 до начала поднялись в ложу. Вот так иногда случайности всё в жизни решают.

Сначала ничего не поняли. Мы сидели вчетвером: наш друг с сыном-подростком и я с женой. В какой-то момент Оля встала спиной к барьеру ложи и начала нас фотографировать. И вдруг зрительный зал вскочил и побежал к сцене. Я сначала подумал, что это какая-то придумка «Пикника», часть шоу. Потом мелькнула мысль, что люди с более дешёвых мест переходят в первые ряды. Но куда? В зале аншлаг, все билеты проданы. Только когда раздались хлопки, стало ясно: что-то происходит. Мы выскочили в предбанник. Встретили Сергея Светлакова — тоже большого любителя «Пикника». Мы забаррикадировались от входа в коридор, совершенно не понимая, что сзади оставляем открытым подход в ложу со стороны зала.

Нас спасла София Мейер, администратор. Она прибежала со связкой ключей, приказала разобрать эти завалы и буквально вытолкала всех из этого убежища. К тому моменту стрельба уже стихла. Она раздавалась очень недолго. Всё быстро закончилось, но мы же не знали этого.

Тяжёлый момент был в коридоре. Там стояла какая-то нелепая барная стойка. Оля оказалась по ту сторону, я — по эту. Помню глаза жены. Я уже лихорадочно соображал, как буду закрывать её, если сейчас ворвутся бандиты. Причём кто-то бился в дверь. Наверное, это были зрители. Но мы-то думали, что террористы — сейчас взломают дверь и пойдут стрелять по ложам. Страшный момент. Когда дым начал заполнять всё пространство, даже как-то обрадовались — никто нас не увидит, не превратимся в мишень. Но пуля ещё попасть должна, а дым губителен для всех. От него, наоборот, бежать нужно! В основном люди погибли, надышавшись угарным газом.

София вывела нас на улицу через какой-то боковой выход. Героическая девушка. Мы побежали в сторону магазина. Я видел следы босых женских ног — женщины сбрасывали туфли и бежали босиком. Кошмарное впечатление», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.