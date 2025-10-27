«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера Игора Тудора

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Игора Тудора. Временным главным тренером «Ювентуса» будет Массимо Брамбилле.

Отмечается, что вместе с Тудором уволен и весь его тренерский штаб.

Тудору 47 лет, «Ювентус» он возглавил 23 марта 2025-го. 13 июня туринцы продлили контракт с хорватским специалистом до конца июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Старая синьора» после восьми туров Серии А нынешнего сезона набрала 12 очков и расположилась на восьмом месте. В следующем матче внутреннего первенства туринцы сыграют с «Удинезе» на домашней арене. Лидирует в чемпионате Италии «Наполи» (18).