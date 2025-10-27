Скидки
«Многая лета». Дмитрий Губерниев поздравил Виктора Гусева с юбилеем

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев поздравил известного футбольного комментатора Виктора Гусева с днём рождения. Сегодня, 27 октября, Гусеву исполняется 70 лет.

«Легендарного коллегу Виктора Гусева поздравляю с юбилеем! 70 лет прекрасному комментатору! Многая лета, Виктор Михайлович! Береги себя!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Гусев является трёхкратным обладателем премии ТЭФИ в категории «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы» (2001, 2002, 2006), а также вице-президентом Федерации спортивных журналистов России и членом Академии российского телевидения.

