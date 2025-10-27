Лидер группы «Смысловые галлюцинации» выступит на матче Россия — Перу в Санкт-Петербурге

Музыкант Сергей Бобунец выступит перед товарищеским матчем между сборными России и Перу в Санкт-Петербурге. Команды сыграют в среду, 12 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба сборной России в телеграм-канале, лидер группы «Смысловые галлюцинации» исполнит главные хиты на «Газпром Арене», а старт программы запланирован на 18:00 мск.

Сборная России проведёт два товарищеских матча в ноябре. Помимо Перу, соперником подопечных Валерия Карпина станет национальная команда Чили. Команды сыграют в субботу, 15 ноября. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи.