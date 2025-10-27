Лидер группы «Смысловые галлюцинации» выступит на матче Россия — Перу в Санкт-Петербурге
Поделиться
Музыкант Сергей Бобунец выступит перед товарищеским матчем между сборными России и Перу в Санкт-Петербурге. Команды сыграют в среду, 12 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Как сообщает пресс-служба сборной России в телеграм-канале, лидер группы «Смысловые галлюцинации» исполнит главные хиты на «Газпром Арене», а старт программы запланирован на 18:00 мск.
Сборная России проведёт два товарищеских матча в ноябре. Помимо Перу, соперником подопечных Валерия Карпина станет национальная команда Чили. Команды сыграют в субботу, 15 ноября. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:30
-
15:21
-
15:20
-
15:19
-
15:13
-
15:07
-
14:52
-
14:49
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:27
-
14:26
-
14:25
-
14:21
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:49
-
13:40
-
13:40
-
13:24
-
13:20
-
13:02
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:40
-
12:31