Игорь Колыванов: «Динамо» не хватает уверенности в себе, «Зенит» выглядел лучше

Игорь Колыванов: «Динамо» не хватает уверенности в себе, «Зенит» выглядел лучше
Экс-футболист сборных СССР и России Игорь Колыванов высказался о поражении «Динамо» от «Зенита» (1:2) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Зенит» выглядел солидно и предпочтительнее «Динамо». Счёт по игре. «Динамо» не хватает уверенности в себе. Вроде, в футбол играть умеют, но как выходят с сильными командами впечатление, что побаиваются. Нужно играть с более жёстким характером. Исполнители есть. Практически 80 процентов игроков играют в своих сборных.

Ощущение, что «Динамо» с соперниками своего уровня играет с опаской. Может быть, давит, что не самые лучшие результаты. Команде не хватает раскованности. «Зенит» сыгран и мобилизован. Получился хороший матч, но «Зенит» выглядел лучше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

