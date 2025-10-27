«Жалко было Филимонова». Виктор Гусев вспомнил матч Россия — Украина

Известный комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями о матче отбора на Евро-2000 Россия — Украина (1:1).

— В личном рейтинге самых обидных матчей в карьере Россия — Украина — на первом месте с большим отрывом?

— Наверное, да. Очень уж всё близко было. Конечно, я расстроился, что наши не попали на Евро-2000. А потом и украинцы совершили похожую ошибку в стыковых матчах и тоже не вышли в финал. Жалко было Филимонова. У Александра тогда была сложная семейная ситуация — может быть, и это повлияло.

А зачем Лёша Смертин, мой хороший друг, совершил этот фол на боковой линии? Когда Шевченко бил, я прямо чувствовал — сейчас что-то произойдёт. Кричал: «Смотрите, Лужный на дальней штанге стоит!» Я этого боялся. Но что мяч напрямую залетит в ворота, никто не мог представить. По общественному резонансу этот матч стоял особняком.

Были предчувствия, что выиграем. У нас собралась очень сильная команда. Люди играли в серьёзных зарубежных клубах. Эта сборная могла чего-то добиться на финальном турнире — как и команда начала и середины 1990-х. Если бы не «Письмо четырнадцати», в полном составе та сборная могла высоко подняться на ЧМ-1994. Спустя пять лет у нас снова собралась классная команда. Она же возрождалась по ходу цикла, как птица Феникс. Нужно было выигрывать каждый матч, и они это делали. Это были настоящие бойцы: уже стояли у последней черты, но всё-таки дошли до матча, в котором могли всё решить. Из-за этого было особенно обидно, — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.