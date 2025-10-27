Карпин высказался об уровне Перу и Чили перед матчами сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень национальных команд Перу и Чили в преддверии товарищеских матчей. Первая игра пройдёт в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками – сборными Перу и Чили. К подготовке отнесёмся максимально серьёзно, особенно с учётом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Ранее пресс-служба сборной России объявила расширенный состав национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи, состоящий из 39 футболистов. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и не примут участие в финальной стадии первенства планеты.