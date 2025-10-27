Скидки
Карпин высказался об уровне Перу и Чили перед матчами сборной России

Карпин высказался об уровне Перу и Чили перед матчами сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень национальных команд Перу и Чили в преддверии товарищеских матчей. Первая игра пройдёт в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками – сборными Перу и Чили. К подготовке отнесёмся максимально серьёзно, особенно с учётом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Ранее пресс-служба сборной России объявила расширенный состав национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи, состоящий из 39 футболистов. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и не примут участие в финальной стадии первенства планеты.

Расширенный состав сборной России: ЦСКА и «Локомотив» — лидеры по числу вызванных игроков
