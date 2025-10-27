Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА прокомментировали информацию о возможной продаже Алеррандро зимой

В ЦСКА прокомментировали информацию о возможной продаже Алеррандро зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал появившуюся информацию о возможной продаже нападающего Алеррандро в зимнее трансферное окно. Алеррандро выступает за ЦСКА с февраля 2025 года, действующий контракт бразильца с московским клубом рассчитан до 2027 года. В составе армейцев нападающий провёл 23 матча во всех турнирах, забив два гола.

«Это преждевременные разговоры. Ещё очень много игр до окончания первой части сезона, поэтому каких-то планов, а тем более действий нет. Всё будет зависеть от ситуации. Раз он выходит, значит, доверяем ему. Конечно, мы хотим, чтобы он более результативно себя проявлял.

Повторюсь, сейчас говорить о том, что Алеррандро совершенно точно покинет или не покинет команду, неправильно», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Умер диктор ЦСКА Игорь Плешаков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android