Виктор Гусев назвал лучший чемпионат мира по организации за последние 30 лет

Известный комментатор Виктор Гусев назвал лучший чемпионат мира по организации за последние 30 лет.

«Особняком стоит наш чемпионат мира в 2018 году. Турнир был не только организован великолепно, главное — всё сделали для болельщиков. Я по старинке думал, что будет какой-то зажим вокруг. Но всё так умело выстроили, что люди приезжали, свободно гуляли по Красной площади, всем всё дико понравилось. ЧМ-2018 удался со всех точек зрения. А из поездок любая была потрясающая. Наверное, чуть больше чемпионат мира 1994 года запомнился — потому что был первым. Плюс от Штатов не ожидали такой организации — всё-таки соккер там был больше студенческим, женским видом спорта. Были опасения насчёт заполняемости этих огромных, на 70-80 тысяч зрителей, арен, рассчитанных на бейсбол и американский футбол. Тем не менее трибуны не пустовали. Было много людей из испаноговорящего населения, да и коренные американцы пошли на футбол, так как любят зрелища — даже те, в которых не очень разбираются. Там всё было как-то более примитивно, но искренне, по-хорошему проще, чем сейчас. А может, это просто уже возрастное, и мне кажется, что трава была зеленее (улыбается).

А ЧМ-1998 мне дорог «Парижскими таймами». Говорят: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Мне приснилось это название. Пришёл к Эрнсту. «Делай». И мы, несмотря на отсутствие наших, по полной программе отработали чемпионат», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

