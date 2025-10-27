Известный комментатор Виктор Гусев назвал лучший чемпионат мира по организации за последние 30 лет.

«Особняком стоит наш чемпионат мира в 2018 году. Турнир был не только организован великолепно, главное — всё сделали для болельщиков. Я по старинке думал, что будет какой-то зажим вокруг. Но всё так умело выстроили, что люди приезжали, свободно гуляли по Красной площади, всем всё дико понравилось. ЧМ-2018 удался со всех точек зрения. А из поездок любая была потрясающая. Наверное, чуть больше чемпионат мира 1994 года запомнился — потому что был первым. Плюс от Штатов не ожидали такой организации — всё-таки соккер там был больше студенческим, женским видом спорта. Были опасения насчёт заполняемости этих огромных, на 70-80 тысяч зрителей, арен, рассчитанных на бейсбол и американский футбол. Тем не менее трибуны не пустовали. Было много людей из испаноговорящего населения, да и коренные американцы пошли на футбол, так как любят зрелища — даже те, в которых не очень разбираются. Там всё было как-то более примитивно, но искренне, по-хорошему проще, чем сейчас. А может, это просто уже возрастное, и мне кажется, что трава была зеленее (улыбается).

А ЧМ-1998 мне дорог «Парижскими таймами». Говорят: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Мне приснилось это название. Пришёл к Эрнсту. «Делай». И мы, несмотря на отсутствие наших, по полной программе отработали чемпионат», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.