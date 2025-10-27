«Этого нельзя делать никогда». Гусев — о репортаже с легендарного матча Франция — Россия

Известный комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями о матче отбора на Евро-2000, в котором встретились сборные России и Франции. Российская команда добыла победу со счётом 2:0.

«Я говорил, что никогда не болею за «Динамо» в эфире. Но за сборную, за наши клубы в еврокубках всегда переживал. Помню, как гнал «Локомотив» вперёд в еврокубковом матче с греками. Чугайнов тогда забил и принёс победу. Вот это был очень правильный репортаж — в отличие от победного из Франции.

Во Франции ведь поначалу всё очень неважно складывалось для наших. В какой-то момент я уже потерял веру в успех, начал что-то анализировать — какие-то проблемы в чемпионате, чуть ли не в детский спорт полез. А этого нельзя делать никогда. Все эти рассуждения — для послематчевых разборов. До конца встречи ты должен гнать команду вперёд вместе с болельщиками. Что я и делал в том матче «Локомотива». А тогда в Париже жизнь меня наказала. Когда мне говорят, что это был мой лучший репортаж — не соглашаюсь. Немножко не туда я сместил акценты — нужно было говорить о другом. Верить до конца, что Хлестов сделает такую невероятную передачу, а Панов так пробьёт по воротам Бартеза. Что Карпин, Цымбаларь сыграют свою роль. 1:1 с Украиной — это был кошмар. Но как бы ни закончился матч, всё равно анализируешь его с точки зрения своего комментария: «А нормально ли я отработал? Не упустил ли какие-то тактические моменты?» Бывали случаи, когда даже после неудачного для нас матча я понимал, что на своём месте отработал хорошо. Нужно разделять результат и удовлетворение или недовольство своей работой», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.