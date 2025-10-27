Игорь Колыванов: надеюсь, Расулов станет основным вратарём «Динамо»

Экс-футболист сборных СССР и России Игорь Колыванов высказался об игре голкипера «Динамо» Курбана Расулова в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Расулов — перспективный вратарь, но нужно ещё набираться опыта. Видно, что есть характер. Был очень важный матч, его вины в голах «Зенита» нет. Ещё и выручил пару раз. Мне нравится Расулов как вратарь: хорошая техника, ногами неплохо играет и есть реакция. Надеюсь, Расулов будет прогрессировать и станет основным вратарём «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» провело 19 матчей в сезоне-2025/2026 во всех турнирах. Восемь раз место в воротах занимал Андрей Лунёв, шесть раз — Игорь Лещук, Курбан Расулов принял участие в пяти встречах. Белорусский вратарь Андрей Кудравец девять раз попадал в заявку на игры, но на поле не появлялся.