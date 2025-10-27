Скидки
Игорь Колыванов: надеюсь, Расулов станет основным вратарём «Динамо»

Игорь Колыванов: надеюсь, Расулов станет основным вратарём «Динамо»
Экс-футболист сборных СССР и России Игорь Колыванов высказался об игре голкипера «Динамо» Курбана Расулова в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Расулов — перспективный вратарь, но нужно ещё набираться опыта. Видно, что есть характер. Был очень важный матч, его вины в голах «Зенита» нет. Ещё и выручил пару раз. Мне нравится Расулов как вратарь: хорошая техника, ногами неплохо играет и есть реакция. Надеюсь, Расулов будет прогрессировать и станет основным вратарём «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» провело 19 матчей в сезоне-2025/2026 во всех турнирах. Восемь раз место в воротах занимал Андрей Лунёв, шесть раз — Игорь Лещук, Курбан Расулов принял участие в пяти встречах. Белорусский вратарь Андрей Кудравец девять раз попадал в заявку на игры, но на поле не появлялся.

