Рафинья — о высказываниях Ямаля перед «эль классико»: его слова придали «Реалу» мотивацию

Вингер «Барселоны» Рафинья не оценил высказывания крайнего нападающего Ламина Ямаля перед игрой 10-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:2). Футболист сине-гранатовых, отвечая на вопрос, напоминает ли команда «Порсинос» из испанского медиафутбольного турнира Kings League «Реал», сказал: «Да, разумеется. Они жульничают и жалуются».

«Он допустил ошибку и сказал то, что сказал. Ламин — молодой парень, который ещё не достиг зрелости. Его слова придали «Мадриду» дополнительную мотивацию», — приводит слова Рафиньи Defensa Central.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Барселона» — вторая (22).