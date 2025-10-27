Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Акроне» высказались о будущем Заура Тедеева в клубе

В «Акроне» высказались о будущем Заура Тедеева в клубе
Комментарии

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков ответил на вопрос о будущем главного тренера тольяттинской команды Заура Тедеева. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть клуб.

— В эту неудачную серию в медиа уже назывались фамилии возможных сменщиков Заура Тедеева. Вопросов к тренеру не было?
— Мы на такие слухи внимания не обращаем. Все делаем одно дело, у нас есть общая цель и мы к ней идём. Что касается вопросов, они есть к каждому в клубе — каждый сделал определённые выводы и двигается дальше, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Тедеев возглавляет «Акрон» с декабря 2023 года. В текущем сезоне команда занимает 12-е место в Мир Российской Премьер-Лиге с 12 очками после 13 матчей.

Материалы по теме
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android