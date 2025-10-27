Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Акроне», объяснили почему Дзюбу не выпускают в Кубке России, несмотря на желание игрока

В «Акроне», объяснили почему Дзюбу не выпускают в Кубке России, несмотря на желание игрока
Комментарии

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков рассказал, почему нападающий команды Артём Дзюба не принимает участие в матчах Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

— Дзюба не играл в Кубке с ЦСКА посреди недели — это вызвано тем, что Артём вообще не выходит в этом турнире? Ему дают паузу?
— Артёму — да, дали паузу. В каких-то матчах Кубка он сам хотел сыграть. Но у нас сейчас хорошая обойма, сделали определённую ротацию, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и две результативные передачи в 13 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. В играх Кубка России 37-летний форвард не появлялся.

Материалы по теме
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android