В «Акроне», объяснили почему Дзюбу не выпускают в Кубке России, несмотря на желание игрока
Поделиться
Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков рассказал, почему нападающий команды Артём Дзюба не принимает участие в матчах Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45' 1:1 Беншимол – 65' 2:1 Кисляк – 78' 3:1 Алеррандро – 82' 3:2 Беншимол – 90+5'
— Дзюба не играл в Кубке с ЦСКА посреди недели — это вызвано тем, что Артём вообще не выходит в этом турнире? Ему дают паузу?
— Артёму — да, дали паузу. В каких-то матчах Кубка он сам хотел сыграть. Но у нас сейчас хорошая обойма, сделали определённую ротацию, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и две результативные передачи в 13 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. В играх Кубка России 37-летний форвард не появлялся.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
17:33
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:12
-
17:10
-
17:05
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:16
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:30
-
15:21
-
15:20
-
15:19
-
15:13
-
15:07
-
14:52
-
14:49
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:27
-
14:26