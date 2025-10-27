В «Акроне», объяснили почему Дзюбу не выпускают в Кубке России, несмотря на желание игрока

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков рассказал, почему нападающий команды Артём Дзюба не принимает участие в матчах Фонбет Кубка России.

— Дзюба не играл в Кубке с ЦСКА посреди недели — это вызвано тем, что Артём вообще не выходит в этом турнире? Ему дают паузу?

— Артёму — да, дали паузу. В каких-то матчах Кубка он сам хотел сыграть. Но у нас сейчас хорошая обойма, сделали определённую ротацию, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и две результативные передачи в 13 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. В играх Кубка России 37-летний форвард не появлялся.