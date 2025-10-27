Суд наказал болельщика «Зенита» за оскорбительный баннер в адрес Михаила Дегтярёва

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что суд оштрафовал болельщика «Зенита» за оскорбительный баннер в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярёва на 3 тыс. рублей и запретил посещать спортивные соревнования в течение полугода.

По данным источника, фанат сине-бело-голубых Станислав Удальцов, находившийся в секторе активной поддержки «Зенита» на стадионе «Газпром Арена» во время матча Фонбет Кубка России с «Ахматом», растянул баннер с текстом «порочащим честь и достоинство, оскорбляющим других лиц, а также направленным на унижение достоинства человека».

Отметим, в конце сентября «Зенит» был оштрафован КДК РФС за этот банер. Клуб обязали выплатить полмиллиона рублей.