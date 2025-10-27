Скидки
«Ужасные новости». Акинфеев — о смерти диктора ЦСКА Плешакова

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость о смерти диктора армейцев Игоря Плешакова, ушедшего из жизни в возрасте 56 лет. Он работал на домашних матчах красно-синих в течение 21 года, а также выступал в качестве диктора на играх сборной России и хоккейного «Динамо».

«Нет слов… Игорь – не просто замечательный человек, друг, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости… Покойся с миром», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что матчу с «Пари НН» в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги 31 октября будут предшествовать мероприятия в память об Игоре Плешакове, а сама игра начнётся с минуты молчания. Информацию о церемонии прощания клуб сообщит дополнительно.

