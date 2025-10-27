Скидки
Мать хоккеиста, отбившего Мостового у похитителей, рассказала свою версию произошедшего

Аудио-версия:
Мать хоккеиста Александра Гракуна Наталья поделилась подробностями происшествия, в ходе которого её сын помог футболисту «Зенита» Андрею Мостовому избежать похищения. Группа из четверых студентов-спортсменов выследила футболиста на Крестовском острове и попыталась затащить в свой фургон. Отбиться от злоумышленников Мостовому помог экс-игрок Молодёжной хоккейной лиги.

«Они возвращались с тенниса. Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун. Самое главное, что друг с золотыми ногами, как говорится, убежал и спасся. Саша же тоже отбежал, но продолжал на дистанции наблюдать и смотреть за их действиями. Это реакция профессионала. Он контролировал их руки, движения, без ненужной бравады, аккуратно.

Они и в теннис играют, и время вместе проводят. На спорте, на движе, как говорится. Очень братские отношения в целом. Оба миролюбивые, спокойные, совершенно неконфликтные. Поначалу думали, что отряд болельщиков. Не предполагали, что всё так окажется глубоко.

Сын сказал: «Хорошо, что эмоционально Андрей остался в порядке». Потому что такие моменты бесследно не проходят. Все друзья очень переживали за эту ситуацию и поддерживали его на стадионе в воскресенье. Сашу в своё время чуть не переманили в бокс, настолько он крепким был, умел выворачиваться, был постоянно в движении. Тренеры всегда отмечали его техничность. Но сейчас он сконцентрировался на учёбе. Окончил магистратуру с красным дипломом, поступил в аспирантуру на бюджет, а я его во всём поддерживаю», — приводит слова матери Гракуна «Комсомольская Правда — Санкт-Петербург».

