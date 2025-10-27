Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Рубенс: всем было видно, что судья свистел больше в пользу «Зенита»

Игрок «Динамо» Рубенс: всем было видно, что судья свистел больше в пользу «Зенита»
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Антонио Рубенс заявил о предвзятости судьи в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2). В роли главного арбитра этой встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Как оцените работу арбитра в спорных эпизодах?
— Всем было видно, что судья свистел больше в пользу «Зенита».

— Футболисты ЦСКА рассказывали, что в Питере с первой секунды ощущают, что у соперника 12 игроков на поле.
— У нас такое же ощущение, — приводит слова Рубенса «РБ Спорт».

«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» — девятое (16). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (29).

Комментарии
Новости. Футбол
