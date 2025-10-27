Скидки
В «Наполи» рассказали о состоянии здоровья Де Брёйне после матча с «Интером»

В «Наполи» рассказали о состоянии здоровья Де Брёйне после матча с «Интером»
Действующий победитель чемпионата Италии «Наполи» опубликовал заявлении о состоянии здоровья полузащитника своей команды Кевина Де Брёйне после травмы, полученной в игре 8-го тура Серии А с миланским «Интером». Победу со счётом 3:1 одержали неаполитанцы, бельгиец отличился точным ударом с пенальти на 33-й минуте встречи.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

«После травмы, полученной в матче с «Интером», Кевин Де Брёйне прошёл обследование в больнице Пинета-Гранде, которое выявило серьёзный разрыв двуглавой мышцы бедра правой ноги. Игрок уже приступил к программе реабилитации», – сообщает «Наполи» на своём официальном сайте.

Бельгийский хавбек в нынешнем сезоне за итальянский клуб провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

После этой игры «Наполи» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Интер» с 15 очками находится на четвёртом месте.

Конте опять сделал это! «Интер» давил, но всё равно проиграл проблемному «Наполи»
