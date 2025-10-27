Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри — перед матчем с «Аталантой»: это будет прямое столкновение

Аллегри — перед матчем с «Аталантой»: это будет прямое столкновение
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался перед матчем 9-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит встретиться с «Аталантой».

Италия — Серия А . 9-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знали, что расписание до следующего перерыва будет заполнено сложными и трудными матчами. Усложнили себе жизнь в матче с «Пизой», могли бы сыграть лучше. У «Аталанты» много отличных и техничных футболистов, играть в Бергамо всегда сложно. Это будет прямое столкновение, потому что нам предстоит сразиться с командой, которая борется за место в четвёрке лучших. Завтра нам нужно проявить блестящую технику, чтобы достичь желаемого результата», – приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

После восьми матчей в чемпионате Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице с 17 очками. «Аталанта» имеет в своём активе 12 очков и располагается на седьмой строчке.

Материалы по теме
«Милан» на 90+4-й минуте ушёл от поражения в матче Серии А с «Пизой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android