Аллегри — перед матчем с «Аталантой»: это будет прямое столкновение

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался перед матчем 9-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит встретиться с «Аталантой».

«Мы знали, что расписание до следующего перерыва будет заполнено сложными и трудными матчами. Усложнили себе жизнь в матче с «Пизой», могли бы сыграть лучше. У «Аталанты» много отличных и техничных футболистов, играть в Бергамо всегда сложно. Это будет прямое столкновение, потому что нам предстоит сразиться с командой, которая борется за место в четвёрке лучших. Завтра нам нужно проявить блестящую технику, чтобы достичь желаемого результата», – приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

После восьми матчей в чемпионате Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице с 17 очками. «Аталанта» имеет в своём активе 12 очков и располагается на седьмой строчке.