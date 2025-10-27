Скидки
«Милан» не хочет отпускать Пулишича в сборную США на ноябрьские матчи

«Милан» надеется, что 27-летний нападающий команды Кристиан Пулишич не будет вызван в сборную США в ноябре, сообщает официальный сайт клуба.

Генеральный директор Джорджо Фурлани уже обсуждает с представителями Федерации футбола США возможность того, чтобы Пулишич остался в Италии на время международной паузы.

Перед товарищеским матчем сборной США с командой Эквадора, состоявшимся 11 октября, футболист жаловался на боль в голеностопе, но главный тренер Маурисио Почеттино всё же выпустил его во второй встрече с Австралией (15 октября). После этого обследование выявило травму подколенного сухожилия, прогнозировалось, что он пропустит около месяца. Однако «Милан» надеется, что Пулишич вернется на поле в матче 11-го тура Серии А с «Пармой» 8 ноября.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Парма
Парма
Не начался
Милан
Милан
Сборной США предстоит встретиться в товарищеских матчах с командами Парагвая (16 ноября) и Уругвая (19 ноября).

