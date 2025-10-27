Спортивный директор «Акрона» Чистяков: были матчи, где мы очков недосчитались
Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков оценил нынешние результаты команды. По итогам 13 туров команда из Тольятти с 12 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42' 1:1 Монтес – 67'
— У команды была неудачная серия в чемпионате, но результат двух последних туров позволил подняться из зоны стыков — пусть с Нижним преимущество было у соперника, но был результат. Были ли по ходу этой неудачной серии вопросы к главному тренеру?
— Скажу так — пусть с Нижним где-то игра местами не получалась, но перед этим были матчи с «Рубином» и «Зенитом», где мы, на мой взгляд, очков недосчитались. Наверное, футбольный бог нас вознаградил, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».
