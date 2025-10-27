«Слова ничего не стоят». Беллингем опубликовал пост после победы «Реала» в «эль класико»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на победу в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), в котором он забил победный гол на 43-й минуте.

«Слова ничего не стоят. Hala Madrid навсегда!», – написал английский хавбек в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, в конце матча произошла потасовка между игроками «Реала» и «Барселоны», находившихся на скамейке запасных. Жёлтую карточку получил запасной вратарь мадридцев Андрей Лунин. После сигнала об окончании игры сцепились футболисты, находившиеся на поле.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.