Аллегри высказался о травмах «Милана»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о травмах игроков своей команды перед матчем 9-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит встретиться с «Аталантой».

«Завтра к нам вернётся Лофтус-Чик, Пулишич должен как минимум попасть на скамейку запасных на игру с «Пармой», а Эступиньян должен вернуться к тренировкам с командой в ближайшие несколько недель. Яшари может присоединиться к команде со среды. Мы постараемся организовать товарищеский матч, чтобы помочь ему прийти в себя и восстановиться во время перерыва на матчи сборных», – приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

После восьми матчей в чемпионате Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице с 17 очками. В активе «Аталанты» 12 очков, она располагается на седьмой строчке.