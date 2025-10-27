Скидки
Аллегри высказался о травмах «Милана»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о травмах игроков своей команды перед матчем 9-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит встретиться с «Аталантой».

Италия — Серия А . 9-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра к нам вернётся Лофтус-Чик, Пулишич должен как минимум попасть на скамейку запасных на игру с «Пармой», а Эступиньян должен вернуться к тренировкам с командой в ближайшие несколько недель. Яшари может присоединиться к команде со среды. Мы постараемся организовать товарищеский матч, чтобы помочь ему прийти в себя и восстановиться во время перерыва на матчи сборных», – приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

После восьми матчей в чемпионате Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице с 17 очками. В активе «Аталанты» 12 очков, она располагается на седьмой строчке.

