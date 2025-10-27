«Я за здоровую конкуренцию». Спортдиректор «Акрона» Чистяков — о лимите на легионеров

Спортивный директор тольяттинского «Акрона» Антон Чистяков поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров. На данный момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Ваша оценка истории с лимитом? Не читал позиции «Акрона».

— К вопросу нужно подходить взвешенно. И для начала всё детально проанализировать. Что делать, будем подстраиваться.

— И всё же — какая ваша позиция по лимиту?

— Я за здоровую конкуренцию. А лимит — это то, что делается искусственно, что, на мой взгляд, не совсем правильно, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».