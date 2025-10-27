Манчини и Спаллетти — кандидаты на пост тренера «Ювентуса» — La Gazzetta dello Sport

Стали известны три основных кандидата на пост главного тренера «Ювентуса» после увольнения Игора Тудора. Среди них два бывших наставника «Зенита» из Санкт-Петербурга – Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, фаворит на эту должность – Раффаэле Палладино, бывший тренер «Фиорентины», уволенный 30 мая 2025 года. Спортивный директор «зебр» Франсуа Модесто знаком со специалистом по работе в «Монце». При этом Спаллетти также готов возглавить «старую синьору» после ухода из сборной Италии, так как считает, что игроки в составе «Ювентуса» подходят под его стиль игры. Манчини остаётся наименее вероятным выбором на вакантный пост.

«Ювентус» после восьми туров Серии А нынешнего сезона набрал 12 очков и расположился на восьмом месте. В следующем матче внутреннего первенства туринцы сыграют с «Удинезе» на домашней арене. Лидирует в чемпионате Италии «Наполи» (18).