Стало известно, как в «Реале» отреагировали на поведение Винисиуса в «эль класико»
Поделиться
Руководство мадридского «Реала» изложило свою позицию по поведению 25-летнего нападающего команды Винисиуса Жуниора во время замены в матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», сообщает Marca.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
Руководство «Реала» понимает гнев нападающего и признаёт, что главный тренер Хаби Алонсо, возможно, заменил игрока раньше, чем следовало. Но также отмечается, что реакция Винисиуса была необоснованной, поскольку он один из вице-капитанов клуба.
Узнав о замене на 72-й минуте встречи, игрок устроил нелицеприятную сцену тренеру Хаби Алонсо, а затем, не скрывая ярости, направился прямиком в раздевалку. Именно там прозвучали его слова о желании покинуть клуб.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
19:05
-
18:58
-
18:56
-
18:56
-
18:50
-
18:36
-
18:30
-
18:29
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:17
-
18:14
-
18:05
-
17:56
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:12
-
17:10
-
17:05
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:16