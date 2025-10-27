Скидки
Стало известно, как в «Реале» отреагировали на поведение Винисиуса в «эль класико»

Руководство мадридского «Реала» изложило свою позицию по поведению 25-летнего нападающего команды Винисиуса Жуниора во время замены в матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», сообщает Marca.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Руководство «Реала» понимает гнев нападающего и признаёт, что главный тренер Хаби Алонсо, возможно, заменил игрока раньше, чем следовало. Но также отмечается, что реакция Винисиуса была необоснованной, поскольку он один из вице-капитанов клуба.

Узнав о замене на 72-й минуте встречи, игрок устроил нелицеприятную сцену тренеру Хаби Алонсо, а затем, не скрывая ярости, направился прямиком в раздевалку. Именно там прозвучали его слова о желании покинуть клуб.

Новости. Футбол
