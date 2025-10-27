Скидки
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах близок к установлению рекорда АПЛ

Комментарии

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги 33-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч на 89-й минуте в ворота «Брентфорда». Результативное действие футболиста не помогло его команде набрать очки, однако сам Салах вплотную приблизился к рекорду АПЛ по показателю «гол+пас», реализованному в составе одного клуба, сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5'     2:0 Шейд – 45'     2:1 Керкез – 45+5'     3:1 Тьяго – 60'     3:2 Салах – 89'    

У нападающего 275 результативных действий (187 мячей и 88 голевых передач) за время выступления в «Ливерпуле». У нынешнего обладателя рекорда Уэйна Руни 276 результативных действий (183 мяча и 93 результативные передачи), которые он совершил, выступая за «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Салах провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

