Игрок «Зенита» Ерохин: в матче с «Динамо» мы бились, такой настрой нам поможет

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«На самом деле важная победа и с точки зрения очков, и с точки зрения эмоций. Переломили, проигрывая в счёте. Все и хороший футбол показали, и бились, были заряжены. Думаю, такой настрой поможет нам в оставшихся турах чемпионата постараться забрать свои очки и бороться за выход на первую строчку.

Что касается той игры, которую тренерский штаб хочет видеть и которую мы хотим показывать, в матче с «Динамо» определённое движение вперёд было. Первые 15-20 минут мы показывали очень хороший контроль мяча и много хороших атак, подходов. Думаю, если в таком направлении по улучшению нашей игры продолжать двигаться, результат соответствующий будет», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.