Главная Футбол Новости

Ахмат – Сочи: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ 2025/2026, 27 октября

«Ахмат» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Сочи
Сочи
Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Жемалетдинов, Силва, Касинтура, Келиану, Мансилья, Мелкадзе.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Заика, Алвес, Сааведра, Зиньковский, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.

После 12 матчей «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с пятью очками располагается на последнем месте в РПЛ. Встреча завершает программу 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
