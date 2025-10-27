Скидки
Ковач — перед матчем с «Айнтрахтом»: мы должны придерживаться своей игры с первой минуты

Ковач — перед матчем с «Айнтрахтом»: мы должны придерживаться своей игры с первой минуты
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался перед матчем 1/16 финала Кубка Германии, в котором его команда встретится с «Айнтрахтом».

Кубок Германии . 1/16 финала
28 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
«Айнтрахт» забил много голов, но и пропустил несколько. У них большой потенциал, это молодая и талантливая команда. Мы должны придерживаться своей игры с первой минуты до 90-й, а то и до 120-й. «Боруссия» – это команда очень высокого уровня, многие футболисты заслуживают выхода в стартовом составе. Однако я могу выпустить на поле только 11 игроков. Для меня важна реакция футболистов, выходящих на замену, на данный момент они меняют игру», – приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», который в финале предыдущего розыгрыша переиграл «Арминию» со счётом 4:2.

«Боруссия» Дортмунд в гостях победила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
