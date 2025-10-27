Радимов: Расулов будет прибавлять от матча к матчу

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов полагает, что вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов со временем может стать основным голкипером команды.

«Вообще про Расулова надо сказать только добрые слова, он настолько уверенно сыграл. Думаю те, кто говорит, кто номер один в «Динамо», вот вам, пожалуйста, пацан, который будет прибавлять от матча к матчу. Это, по крайней мере, не Лещук, который ехал на матч с «Зенитом» с полной уверенностью в победе, а в итоге сидит на скамейке», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московское «Динамо» с 16 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.