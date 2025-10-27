«Потом аукнется». Мещеряков скептически высказался о серии «Локомотива» без поражений

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о серии «Локомотива» без поражений.

«Сильно бы не радовался серии без поражений «Локомотива». Команда теряет свои очки, например, в последнем матче с «Акроном». «Локомотив» настраивается и обыгрывает команды из первой пятёрки, а потом теряет очки там, где их надо забирать. На мой взгляд, это не совсем правильно и потом аукнется», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 13 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице.