Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Потом аукнется». Мещеряков скептически высказался о серии «Локомотива» без поражений

«Потом аукнется». Мещеряков скептически высказался о серии «Локомотива» без поражений
Комментарии

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о серии «Локомотива» без поражений.

«Сильно бы не радовался серии без поражений «Локомотива». Команда теряет свои очки, например, в последнем матче с «Акроном». «Локомотив» настраивается и обыгрывает команды из первой пятёрки, а потом теряет очки там, где их надо забирать. На мой взгляд, это не совсем правильно и потом аукнется», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 13 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Локомотив» спасался от поражения в последних пяти матчах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android