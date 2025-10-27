Скидки
Главная Футбол Новости

Арестованы мужчины, подозреваемые в попытке похищения футболиста «Зенита» Мостового

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов дела о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Самира Павлова, Степана Мирошина, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева арестовали на два месяца до 25 декабря. Об этом сообщает издание 78.ru.

По версии следствия, в ночь на 24 октября Самир Павлов, Рустам Худайкулов и неустановленное лицо, действуя по указанию Степана Мирошина, у дома № 10 по Вязовой улице напали на Мостового, однако жертва нападения оказала активное сопротивление. Кроме того, вскоре к ним подбежал хоккеист Александр Гракун, который помог Мостовому освободиться.

Далее вечером 25 октября Павлов, Худайкулов и Владислав Яковлев, действующие по указанию Мирошина, по тому же адресу напали на предпринимателя и зятя бывшего депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня и насильно поместили его в салон автомобиля Toyota Land Cruiser. Затем соучастники надели на похищенного наручники, угрожая убить в случае оказания сопротивления, и показали ему пистолет.

В автомобиле фигуранты отобрали мобильный телефон Селегеня, а также 210 тыс. рублей. После соучастники потребовали передать им 10 млн рублей. Потерпевший сообщил о наличии у него 2,5 млн и о готовности его супруги привезти их. Когда автомобиль вернулся к дому № 10 по Вязовой улице, похищенный был освобождён сотрудниками правоохранительных органов, а его похитители задержаны.

В пресс-службе суда добавили, что после задержания фигурантам было предъявлено обвинение, вину они признали в полном объёме. Мирошин не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, остальные фигуранты возражали, просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста.

