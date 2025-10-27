В «Интере» рассказали о характере повреждения Мхитаряна

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получил мышечную травму, однако она не столь серьезна, как изначально опасались врачи, сообщает Football Italia.

В матче 8-го тура Серии А с «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершившемся поражением «Интера» со счетом 1:3, он, хромая, покинул поле на 32-й минуте.

Сегодня были проведены обследования, официальное заявление медицинского персонала клуба подтверждает наличие растяжения полусухожильной мышцы левого бедра. Однако ситуация не так серьёзна, как могло показаться на первый взгляд.

Есть надежда, что игрок сборной Армении сможет вернуться в строй к матчу 11-го тура с «Лацио» 9 ноября, но более вероятно, что он вернётся к игре с «Миланом» 23 ноября.