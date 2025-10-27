Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Интере» рассказали о характере повреждения Мхитаряна

В «Интере» рассказали о характере повреждения Мхитаряна
Комментарии

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получил мышечную травму, однако она не столь серьезна, как изначально опасались врачи, сообщает Football Italia.

В матче 8-го тура Серии А с «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершившемся поражением «Интера» со счетом 1:3, он, хромая, покинул поле на 32-й минуте.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

Сегодня были проведены обследования, официальное заявление медицинского персонала клуба подтверждает наличие растяжения полусухожильной мышцы левого бедра. Однако ситуация не так серьёзна, как могло показаться на первый взгляд.

Есть надежда, что игрок сборной Армении сможет вернуться в строй к матчу 11-го тура с «Лацио» 9 ноября, но более вероятно, что он вернётся к игре с «Миланом» 23 ноября.

Материалы по теме
В «Наполи» рассказали о состоянии здоровья Де Брёйне после матча с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android