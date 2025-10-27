Венгер: «Барселоне» недоставало решительности в «эль класико»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер поделился впечатлениями от «эль класико» в 10-м туре Ла Лиги, в котором «Реал» переиграл «Барселону» (2:1).

«Было видно, как не хватало «Барселоне» Иньиго Мартинеса в защите, который был одним из самых опытных игроков… Бросается в глаза, что обороне против такого игрока, как Мбаппе, не хватает зрелости и опыта. «Барселоне» без Рафиньи и Левандовского недоставало решительности в решающие моменты «эль класико».

Хаби Алонсо хорошо сбалансировал свою команду. В целом сказал бы, что в некоторых отношениях это было похоже на матч мужчин с мальчиками. Пас Джуда Беллингема был исключительным, и у «Барселоны» в этот вечер не было такого игрока, который мог бы переломить ход матча. Этот класс, этот особый класс, который приносит победу», — приводит слова Венгера beIN Sports.