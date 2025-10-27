Россия не подавала заявку на проведение Евро-2032

Россия не подавала заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года. Ранее российские СМИ, в том числе «Чемпионат», опубликовал ошибочную новость, где, со ссылкой на Daily Mail, утверждалось обратное. Новость удалена из-за ошибки в переводе. На данный момент Россия заявку на проведение турнира не подавала.

«Чемпионат» приносит извинения читателям.

Ближайший чемпионат Европы по футболу пройдёт в 2028 году. 18-й по счёту розыгрыш титула (его финальный этап) планируют провести в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года. Действующими чемпионами Европы являются футболисты сборной Испании.