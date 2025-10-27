Невилл — о защите «Ливерпуля»: у них явно есть проблемы в обороне

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о защитниках «Ливерпуля» после поражения команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги от «Брентфорда» (2:3).

«У них явно есть проблемы в обороне. В начале сезона мне казалось, что их защитники играют не так. Возможно, Ибраима Конате выпадал из построения. Но Ван Дейк и Алиссон – два исполнителя мирового класса, которые цементировали оборону. Однако вирус заразен. Он затрагивает не только левого защитника Милоша Керкеза, который, как мне кажется, сейчас становится проблемой. Меня беспокоит правый защитник. Джереми Фримпонг — не правый защитник. Конору Брэдли дают шанс, и я поддерживаю это, потому что считаю, что он талантливый игрок. Но сложно себя проявлять, когда твоя команда пропускает голы и находится под давлением. Нужно найти ту основу, которая в конечном итоге позволит не допускать образования пространств, выигрывать единоборства и розыгрыши стандартных положений. Если они продолжат выпускать Керкеза и Брэдли, результаты команды не изменятся», – приводит слова Невилла Sky Sports.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице с 15 очками в активе.