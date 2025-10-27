Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невилл — о защите «Ливерпуля»: у них явно есть проблемы в обороне

Невилл — о защите «Ливерпуля»: у них явно есть проблемы в обороне
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о защитниках «Ливерпуля» после поражения команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги от «Брентфорда» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5'     2:0 Шейд – 45'     2:1 Керкез – 45+5'     3:1 Тьяго – 60'     3:2 Салах – 89'    

«У них явно есть проблемы в обороне. В начале сезона мне казалось, что их защитники играют не так. Возможно, Ибраима Конате выпадал из построения. Но Ван Дейк и Алиссон – два исполнителя мирового класса, которые цементировали оборону. Однако вирус заразен. Он затрагивает не только левого защитника Милоша Керкеза, который, как мне кажется, сейчас становится проблемой. Меня беспокоит правый защитник. Джереми Фримпонг — не правый защитник. Конору Брэдли дают шанс, и я поддерживаю это, потому что считаю, что он талантливый игрок. Но сложно себя проявлять, когда твоя команда пропускает голы и находится под давлением. Нужно найти ту основу, которая в конечном итоге позволит не допускать образования пространств, выигрывать единоборства и розыгрыши стандартных положений. Если они продолжат выпускать Керкеза и Брэдли, результаты команды не изменятся», – приводит слова Невилла Sky Sports.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице с 15 очками в активе.

Материалы по теме
«Ливерпуль» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android