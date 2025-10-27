Скидки
20-летний вингер «Лиона» Малик Фофана выбыл на несколько месяцев из-за травмы

20-летний фланговый нападающий «Лиона» Малик Фофана выбыл на несколько месяцев из-за травмы, полученной в матче 9-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1). Игрок покинул поле на 68-й минуте встречи.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 Паничелли – 25'     1:1 Дукуре – 31'     2:1 Морейра – 90+1'    
Удаления: нет / Дукуре – 67'

«Обследования, проведённые ночью в больнице и подтвердившиеся сегодня, выявили серьёзное растяжение связок правой лодыжки. Повреждения, вероятно, потребуют хирургического вмешательства. Ожидается, что после этого игрок не сможет выходить на поле в течение нескольких месяцев.

«Лион» примет все необходимые меры, чтобы обеспечить Малику Фофане наилучшую медицинскую помощь и поддержать его реабилитацию, чтобы он как можно скорее вернулся в состав», – сообщает французский клуб на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Фофана в 16 матчах за клуб и сборную Бельгии забил три гола и отдал одну результативную передачу. Минувшим летом футболист мог перейти в «Ливерпуль» или «Челси».

