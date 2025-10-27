«Люди думают, что они вершители судеб». Экс-глава «Локо» — о переходе Батракова в Европу

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в европейские клубы.

«Батраков, без сомнения, талантливый футболист, с головой у него всё в порядке. Но давайте дождёмся конца второго сезона. Ко всему нужно относиться здраво — должна быть стабильность. Посмотрим, как он будет играть в конце сезона. У «Локомотива» были разные ситуации, когда команда выигрывала первую часть сезона, а вторую доезжала на ободах. В данной ситуации оценивал бы по маю.

Игрок должен сам принимать решение о собственном будущем. Мнение людей, которые не до конца владеют информацией, у меня вызывает удивление. Когда люди, которые лишь смотрят игры, делают какие-то выводы, что они великие стратеги и вершители человеческих судеб. Есть миллион разных нюансов. Сколько мы видели футболистов, которые попадали не к тому тренеру? Это могут быть большие игроки, которые звездили в одной команде, но в другой, мягко говоря, были на вторых ролях. Переход в другой клуб должен быть сознательным решением для Батракова, нужно учесть миллион разных нюансов», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Батраков в нынешнем сезоне в 17 матчах за «Локомотив» забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.