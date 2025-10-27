Защитник «Зенита» Дуглас Сантос больше не сыграет в этом году из-за травмы — источник

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос из-за повреждения больше не сможет сыграть в 2025 году. Об этом сообщает телеграм-канал МЯЧ RU.

По данным источника, по итогам медицинского обследования стало ясно, что с высокой долей вероятности Сантос больше не сможет быть задействован в матчах в нынешнем году. Защитник получил травму плечевого сустава на тренировке за день до матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года, за это время футболист пять раз выиграл чемпионат России, дважды взял Кубок страны и пять раз — национальный Суперкубок.