«Реал» не будет наказывать Винисиуса за его реакцию на замену в «эль класико» — Cadena Ser

Руководство мадридского «Реала» не будет наказывать 25-летнего нападающего команды Винисиуса Жуниора за его поведение во время замены в матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», сообщает Cadena Ser.

Клуб понимает, что это вопрос, который должны обсудить главный тренер Хаби Алонсо и футболист. Все решения будут приниматься Алонсо.

Узнав о замене на 72-й минуте встречи, игрок устроил нелицеприятную сцену тренеру, а затем, не скрывая ярости, направился прямиком в раздевалку. Именно там, по данным источников, прозвучали его слова о разрыве с клубом.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять голевых передач.