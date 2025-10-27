Агент Головина высказался о предстоящих матчах игрока с Чили и Перу за сборную России

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, поделился мнением об участии игрока в товарищеских матчах с национальными командами Перу и Чили.

«Александр играет в «Монако» — в топ-клубе против соответствующих соперников. Согласен, что Перу и в особенности Чили станут одними из самых интересных соперников, с которыми Головин будет играть за сборную на этом отрезке. Но так можно сказать не только про него — у любого футболиста есть амбиции и интерес играть против сильных команд», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.