«Пришёл новый тренер, команда старается играть в футбол». Черчесов — перед игрой с «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«После выездных игр сегодня играем дома, для нас все соперники непростые. В сегодняшнем матче с «Сочи» нам нужно добиваться результата.

Турпал-Али приболел, «схватил» грипп, у Мохамеда мышечное повреждение, их нет в заявке. Самородов получил повреждение в последнем матче, Лечи здоров, они – в запасе.

У «Сочи» пришёл новый тренер, команда старается играть в футбол. Все клубы из нижней части чемпионата стараются взять максимум в каждой игре. Повторюсь, нас сегодня ждёт непростой матч», – приводит слова Черчесова телеграм-канал «Ахмата».

После 12 матчей «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с пятью очками располагается на последнем месте в РПЛ. 60-летний Игорь Осинькин возглавил черноморский клуб 1 сентября.

