Уэйн Руни раскритиковал Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха

Уэйн Руни раскритиковал Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха
Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре защитника Вирджила ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне.

«Сейчас тренеру и лидерам команды нужно очень быстро найти решение. Оба игрока, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах, подписали новые контракты, но не думаю, что они действительно вели команду за собой в этом сезоне. Они два лучших игрока в команде, если их игра не соответствует ожиданиям, это влияет на всех остальных. Возможно, я ошибаюсь, но если бы я был болельщиком «Ливерпуля» или тренером, это бы меня очень беспокоило», – приводит слова Руни Footmercato.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице с 15 очками в активе.

Комментарии
