Дмитрий Аленичев считает, что Станковича не уволят из «Спартака» до зимней паузы

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о ближайшем будущем Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых, а также прокомментировал победу москвичей в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«Если говорить про Станковича, думаю, все прекрасно понимают — не нужно делать никаких телодвижений до зимней паузы. Да, были разговоры, что он может уйти в сборную Сербии. Была информация, что он вроде не горит желанием туда уходить. Думаю, что договорились до зимней паузы. Всё будет зависеть от результатов. Если они будут плохие, будут какие-то перемены. Но сейчас уверен, что ничего сверхъестественного не произойдёт. Надеюсь, Станкович сделал выводы из своих удалений. Думаю, подобного больше не произойдёт, и с командой мы его увидим на скамейке до зимней паузы.

Такие матчи, как у «Спартака» с «Оренбургом», бывают у всех команд. Включая «Баварию», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед». Но будем считать, что это уже история. И что «Спартак» таких игр в ближайшее время не повторит. Именно по качеству игры», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.