Дмитрий Губерниев: игра у «Динамо» не идёт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил игру московского «Динамо» в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— Нет ощущения, что «Динамо» превращается в середняка Премьер-Лиги? Команду, условно, седьмого-восьмого места?

— Игра не идёт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам. Понятно, что уже часть чемпионата прошла, и, конечно, многие вправе были ожидать от сынов Карпина взрослой игры, но пока она подростковая.

Валерию Георгиевичу нужно быть чуть более подвижным, а он придерживается схемы, в которую верит, которую считает нужной, но современный футбол, современный спорт шире схем. Хочу пожелать «Динамо» подвижности, потому что если этой подвижности не будет, такой амплитуды и вариативности, тогда заканчивать чемпионат, я боюсь, будет другой тренер, — приводит слова Губерниева Metaratings.