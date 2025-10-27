Скидки
Дмитрий Губерниев: игра у «Динамо» не идёт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам

Дмитрий Губерниев: игра у «Динамо» не идёт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам
Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил игру московского «Динамо» в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Нет ощущения, что «Динамо» превращается в середняка Премьер-Лиги? Команду, условно, седьмого-восьмого места?
— Игра не идёт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам. Понятно, что уже часть чемпионата прошла, и, конечно, многие вправе были ожидать от сынов Карпина взрослой игры, но пока она подростковая.

Валерию Георгиевичу нужно быть чуть более подвижным, а он придерживается схемы, в которую верит, которую считает нужной, но современный футбол, современный спорт шире схем. Хочу пожелать «Динамо» подвижности, потому что если этой подвижности не будет, такой амплитуды и вариативности, тогда заканчивать чемпионат, я боюсь, будет другой тренер, — приводит слова Губерниева Metaratings.

Игрок «Зенита» Ерохин: в матче с «Динамо» мы бились, такой настрой нам поможет
