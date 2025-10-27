Скидки
Аленичев: хотелось бы, чтобы «Локо» создал интригу в РПЛ, но в их чемпионство я не верю

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступления столичного «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Локомотив» — команда-открытие лично для меня. Команда играет российским костяком на 80-90% и показывает прекрасную игру и результат. Это впечатляет! Только слова восхищения могу сказать в адрес тренерского штаба и всех футболистов.

К сожалению, с «Акроном» они два очка потеряли. Эти очки могут стать «золотыми» или быть на вес золота в конце чемпионата. Мне бы хотелось, чтобы «Локомотив» создал интригу, как в прошлом году, вплоть до последнего тура. Считаю, что им это по силам.

Однако в чемпионство «Локомотива» я не верю. Фаворитами считал и считаю на данный момент — «Краснодар» и «Зенит», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив», набравший 27 очков, располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. Первое место с 29 очками занимает «Краснодар».

