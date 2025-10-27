FIFPro опубликовала расширенный список символической сборной 2025 года

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала претендентов на попадание в символическую сборную 2025 года. В списке 26 игроков, итоговый состав из 11 игроков будет опубликован 3 ноября.

Вратари:

Алисон Бекер («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», «Манчестер Сити»).

Защитники:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», «Реал»), Пау Кубарси («Барселона»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»).

Полузащитники:

Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (оба — «Реал»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», «Наполи»), Лука Модрич («Реал», «Милан»), Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).

Нападающие:

Усман Дембеле («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).